مصرع وإصابة 4 فى تصادم دراجة بخارية بالفيوم 

لقى شاب مصرعه فى حادث تصام دراجة بخارية نارية بأخرى، وإصابة 3 أشخاص آخرين بمنطقة سلوت بقرية سنهور القبلية بالفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وعمل الاسعافات الأولية.تلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أسامة أبوالليل، مأمور مركز شرطة سنهور القبلية والرائد محمد عشرى، رئيس المباحث، يفيد بمصرع شاب وإصابة 3 اشخاص أثر تصادم دراجة بخارية بأخرى بمدخل منطقة عزبة سلوت بسنهور القبلية، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام، لعمل الإسعافات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.