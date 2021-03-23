«الرقابة الصحية»: 3 قرارات في سلطة الهيئة لتسجيل المعامل الطبية

كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن القرارات التي يمكن أن تتخذها الهيئة بناءا على عملية المراجعة لتطبيق متطلبات التسجيل، قائلا إن الهيئة يمكن أن تتخذ أحد ثلاثة قرارات.وأوضح إسماعيل، خلال الندوة الافتراضية "ملتقى الخبراء" التي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار "أنت تسأل ونحن نجيب"، والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن القرار الأول هو تسجيل المنشأة لمدة عام بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويشترط اجتياز جميع المتطلبات الخمسة للتسجيل بنسبة تطابق 80% فأكثر واجتياز الأقسام الفرعية بالمتطلبات من الثاني الى الخامس من متطلبات التسجيل بنسبة تطابق 70% فأكثر مع عدم وجود معايير (غير مطابقة) بمتطلبات السالمة الوطنية.وأشار إلى أن القرار الثاني الذي قد تتخذه الهيئة فهو تسجيل المنشأة تسجيل مشروط باجتياز الزيارات التقييمية الثانية بعد ستة أشهر بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويتم اتخاذه في حالة أن تكون نسبة التطابق بالمتطلبات الخمسة أقل من 80 % والا تقل عن حد أدنى 70 %، مع السماح بوجود حد أقصى معيارين غير مطابقين بأحد متطلبات السلامة الوطنية، والقرار الثالث وهو رفض تسجيل المنشأة بسجلات الهيئة ويتم اتخاذه في حالة الحصول على نسبة تطابق أقل من 70% بأحد المتطلبات أو في حالة وجود خطر بّين على أرواح المتعاملين بالمنشأة يتفق عليه فريق المراجعين وتقره اللجنة العليا للاعتماد.