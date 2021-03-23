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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 22 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:22 م
أمن
أمن
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضيتين أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وضبط 22 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وفي سياق متصل، ضبط 1268 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذ 198 حكما قضائيا متنوعا، كما ضبطت 3 قضايا هجرة غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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