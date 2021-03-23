أمن المنافذ يضبط 22 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضيتين أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وضبط 22 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.وفي سياق متصل، ضبط 1268 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذ 198 حكما قضائيا متنوعا، كما ضبطت 3 قضايا هجرة غير شرعية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.