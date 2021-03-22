نائب التنسيقية يكرم أمهات الشهداء بدار السلام والبساتين

كرم النائب محمد تيسير مطر عضو البرلمان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمهات الشهداء وعدد من الأمهات المثاليات بمسقط رأسه بدائرة دار السلام والبساتين، على هامش احتفالات عيد الأم.وقدم مطر للأمهات هدايا رمزية تعبيرًا عن تقديره لدورهن الرئيسي في المجتمع كسيدات ناجحات ومربيات فاضلات.وتلقى مطر كلمات الشكر والثناء من الأمهات اللاتي أعربن عن سعادتهن بالتكريم.