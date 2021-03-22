لجنة المعارض بـ«الناشرين المصريين» تناقش خطة عمل الفترة المقبلة

اجتمعت اليوم الإثنين، لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين برئاسة محمود خلف، بمقر الاتحاد بالدقي، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وانتهت إلى عدد من التوصيات بشأن دور ومهمة اللجنة خلال الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 بما يساهم في معاونة الناشرين وتذليل ما قد يصادفهم من عقبات.وقامت اللجنة بدراسة خطة تنظيم عدد من المعارض المحليه بأماكن التجمعات المختلفة بالجمهورية، وسيتم الإعلان عنها عقب استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وستقوم اللجنة بالتعاون مع لجنة التطوير المهني لاستكمال تصنيف الناشرين الأعضاء حسب مجالات النشر لإمكان تنظيم المشاركة في المعارض المحلية.وسيتم عرض توصيات ومقترحات اللجنة على مجلس إدارة الاتحاد بجلسته القادمة للنظر في قرارها والعمل عليها، وستقوم اللجنة بعقد جلسات متعاقبة خلال الفترة المقبلة نظرا لبدء انفراجة تشغيل المعارض.