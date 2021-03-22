السفير الإيطالي لدى ليبيا: نرغب بالتعاون مع الداخلية في مراقبة المنافذ

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل وفقا للاحتياجات والأولويات التي تراها وزارة الداخلية ودعم الوزارة في مراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية.وأوضحت الوزارة وفقا لبوابة أفريقيا الليبية أن ذلك جاء خلال لقائه مع وزير الداخلية خالد مازن مشيرة إلى أن السفير بوتشينو أكد أن اللقاء من شأنه تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا وإيطاليا وخاصة في المجالات الأمنية.من جانبه، ثمن وزير الداخلية الليبي الدور الإيطالي في مستجدات الملف الليبي ودعمها ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية التي تهدف إلى بناء ديمقراطية حقيقية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية موضحا أن العلاقات الثنائية لها تاريخ طويل مبني على الاحترام المتبادل وفق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية بين الدول.