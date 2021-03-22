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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تؤكد مواصلتها دعم التضامن العربى فى مواجهة التدخلات الخارجية

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:57 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مواصلتها العمل من أجل دعم التضامن العربي في مواجهة التدخلات الخارجية، وتنسيق الجهود والمواقف صونًا للأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي، وحفاظًا على سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الأمانة للجامعة العربية بمناسبة مرور 76 سنة على تأسيس الجامعة، ككيان يحقق طموحات وآمال الشعوب العربية في بناء تجمع إقليمي لتوثيق الصلات، وتعميق الروابط، وتنسيق الجهود فيما بين الدول الأعضاء سعيًا للدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتحقيق التنمية الشاملة لدول المنطقة وشعوبها.

وأكدت الأمانة العامة- في البيان- التزامها الراسخ بتعزيز دعائم هذا البيت العريق، والحفاظ على وحدته وحيويته ليبقى فضاءً للحوار والتلاقي والتفاعل البناء لاستشراف مستقبل أفضل للشعوب العربية جميعًا.

وأضاف البيان أنه طوال هذه العقود، عملت الجامعة العربية على بذل كل الجهود رغم التحديات والصعوبات التي اعترضت مسيرة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية واصلت دورها كمنصة جامعة لتنسيق السياسات والمبادرات والاستراتيجيات التي تمس صلب الواقع المعيشي للمواطن العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال المجالس الوزارية المختلفة والمنظمات العربية المتخصصة.

وذكر البيان أنه في ظل جائحة "كورونا" التي تسببت تداعياتها في ارتباك غير مسبوق، تعمل الجامعة العربية على تنسيق الجهود ووضع رؤى مستقبلية للتحرك الجماعي الفاعل لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستجابة العربية في مواجهة الأزمات الشبيهة في المستقبل.

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