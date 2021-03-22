بن فرحان: مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية فرصة لوقف نزيف الدم

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تمنح الفرصة لوقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني.وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سنعمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية للضغط على ميليشيات الحوثي لتفعيل هذه المبادرة، ونتوقع من واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن".وقال بن فرحان إن تسليح إيران للميليشيات وزعزعة الدول لا تدعو للتقارب، مضيفًا: "لم نشهد من إيران سوى العداوة ودعم الاعتداءات علينا وتصرفات تهدد أمن جيرانها"، لافتًا إلى أنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على رغبة ميليشيات الحوثي في السلام.وأكد وزير الخارجية السعودي: "دعمنا للشعب اليمني والحكومة مستمر، وسنواصل الدفاع عن حدودنا ومواطنينا ضد هجمات ميليشيات الحوثي"، لافتًا إلى أن ميليشيات الحوثي تغلب مصلحة النظام الإيراني على الشعب اليمني.