رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

يمكن حصول طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ( 2020 _2021) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا ) حيث أتاحت الوزارة إمكانية الحصول الالكتروني على درجات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي انتهت منذ أيام قليلة من إجازة نصف العام حيث تم تأجيلها بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم ومن ثم اختراق الجهاز التنفسي حتى يقضي على الخلايا المناعية.





البيانات المطلوبة للحصول على درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول

يمكن لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الحصول على درجات المواد الدراسية التي تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فيها إلكترونيا عبر المنصات الإلكتروني داخل لجان مدرسية عادية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إدخال بيانات الطالب كاملة من الاسم بالكامل و تاريخ الميلاد و كود الطالب ورقم الجلوس وذلك حرصا على سلامة الطلاب من عدوى الفيروس القاتل خاصة للطلاب الذين فضلوا التقديم إقرار عن عدم حضور الترم الدراسي الثاني عقب قرار رفع الغياب عن المدارس





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الامتحانات الالكترونية وقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج

يبحث أولياء الأمور عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي لمعرفة درجات أبنائهم في الامتحانات التي أجريت إلكترونيا من خلال التابلت المدرسي عبر المنصات الإلكتروني حيث جاءت الامتحانات لقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية وفهمها وليس حفظهم للدروس عن طريق التلقين فقط كما هو الوضع في النظام التعليمي القديم المعتمد على اللقاء المباشر بين الطلاب والمعلمين مباشرة في الفصل الدراسي.





أصبحهو قبلة طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول مساء اليوم الاثنين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية الاستعلام الالكتروني.