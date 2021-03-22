عادل عبد الرازق ينضم لأبطال مسلسل الملك مع عمرو يوسف

كشف الفنان الشاب عادل عبدالرازق عن تعاقده مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل الملك أحمس والذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف ويعرض في السباق الرمضاني المقبل وهو عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ.وقال عادل عبدالرازق في تصريحات لجريدة "الدستور" اليوم الاثنين إن مسلسل الملك بالنسبة لى أهم خطواتى القادمة؛ مشيرا إلى أنه فخور كونه جزء من الملحمة العسكرية التاريخية؛ ومؤكدا أنه يجسد شخصية احد القادة فى جيش مصر بقيادة الملك احمس وفترة طرد الهكسوس من مصر.وأختتم عبدالرازق قائلًا: "تعرضت للإصابة أثناء تصوير مسلسل؛ مشيرا إلي أنه سعيد بالعمل مع المخرج حسين المنباوي وشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وكل صناع العمل الذين يبذلوا جهدا كبيرا لخروج العمل بشكل يليق بالجمهور.