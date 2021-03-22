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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:48 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قائمة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2021، عقب اعتمادها اليوم خلال استقبال الأم المثالية فوزية حامد، الثالثة على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى القليوبية، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في حفل عيد الأم المصرية.

ضمت القائمة كلا من فوزية حامد من القناطر الخيرية، وحنان مصطفى من غرب شبرا الخيمة وأسماء محمد عبد الفتاح من القناطر الخيرية، وسامية صلاح من شبين القناطر وعبير أبو العلا من القناطر الخيرية، وأحلام عبد الفتاح من غرب شبرا.

كما تم إعلان أسماء الأمهات المثاليات عن عام 2020 والذين لم يسبق تكريمهن العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا، ومن المقرر تكريمهن هذا العام بجانب أمهات العام الحالي في حفل تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي الخميس المقبل في جمعية الشبان العالمية ببنها وهن لواحظ لبيب من بنها ورجاء يونس من القناطر الخيرية وتوحيدة محمود من الخانكة وعطيات مبارك القناطر الخيرية وهالة السيد بنها ومنال عبد العزيز كفرشكر وعزة خليل من كفرشكر وومني عبدالفتاح بنها وفوزية احمد محمد بنها وماجدة عبد الخالق عرابي القناطر الخيرية.

وحصلت حنان مصطفى علي لقب الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، وهي من ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة حاصلة على بكالوريوس تجارة تزوجت لمدة 13 عاما وتوفى زوجها وترك لها بنتين، حيث الحقت البنتین بالمدارس وكانت تشجعهم دوما على التفوق لتلتحق الابنة الأولى بكلية الفنون التطبيلية، وحصلت على البكالوريوس بامتياز وتم تعينبها معيدة وتخرجت الآن وأصبحت أستاذة بالجامعة والابنة الثانية التحقت بكلية العلوم جامعة عين شمس.

وأنهت دراستها بتقدير جيد في الفيزياء وعلوم الحاسب وفي نفس الوقت واكملت الأم دراستها والتحقت بكلية التجارة بالتعليم المفتوح، وحصلت على بکالوريوس تجارة بتقدير جيد عام ۲۰۱۸
حصلت أسماء أبو العلا من قرية كفر الشرفا بالقناطر الخيرية على لقب الأم المثالية الثالثة بالمحافظة.

حيث تزوجت وكان عمرها 24 عاما وأنجبت 3 أبناء كان اكبرهم 5 سنوات، حيث توفى زوجها وكان معاشه 34 جنيها ولكنها أصرت على تعليم أبناءها، حيث قامت ببيع أثاث المنزل، واشترت ماكينة لبن صرفت عليهم منها حتى تخرجوا وحصولوا على شهادات عليا.

وحصلت سامية صلاح الأم المثالية الرابعة على مستوى المحافظة من قرية نوي شبين القناطر دبلوم تجارة تزوجت لمدة 7 سنوات وتوفى زوجها وعمرها 28 عاما وترك لها 3 أبناء ومعاش بسيط فقامت بقتح محل في المنزل لبيع المواد الغذائية لسد احتياجات الأسرة حتى أصبح الابن الأكبر ضابط مهندس وتخرجت البنيتن من كليتي التربية النوعية ووالتربية قسم كيمياء.

حصلت عبير أبو العلا على لقب الأم المثالية الخامسة من قرية الخرقانية القناطر، حيث تزوجت عام 1989 وكان عمرها 39 عاما عند وفاة زوجها تاركا لها 3 أبناء أكبرهم 16 عاما، حيث عانت الأم في تعليمهم، وأقامت مشروع للمشغولات اليدوية لتوفير مصروفات دراسة ابنائها ليتخرج الأول مهندس والثاني طبيب والثالث محاسب.

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