رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:45 م
ضبط المتهم
ضبط المتهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعدد من الأشخاص خارج البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بشراء العديد من المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات دفع الإلكترونى، خاصة بأحد البنوك الأجنبية بإحدى الدول الأجنبية، والتى وردت عليها العديد من الاعتراضات من عملاء تلك البنوك الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام عمليات شرائية داخل البلاد، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية، مما عرض البنك وعملاءه لأضرار مادية جسيمة.

ومن خلال عمليات الفحص الفنى بالتنسيق مع مسئولى شركات التسوق الإلكترونى تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف)، إذ قام بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص على تطبيقات التواصل الإجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى يقوم من خلالها المشتركين فى تلك المجموعات بتبادل العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع على مواقع شركات التسوق الإلكترونى داخل البلاد وتحميل قيمتها على العملاء الأجانب أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها.

وعلى الفور وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين أنه محمل عليه (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها والمستخدمة فى عمليات الشراء على مواقع شركات التسوق الإلكترونى- بعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى الدخول على شبكة الإنترنت- العديد من أوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى وكذا فواتير شركات الشحن على الإنترنت)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وبإرشاده تم ضبط (العديد من المشتريات) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

الأكثر قراءة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

«التامنة شمال».. مجموعة قصصية جديدة عن دار فكرة

%50 خصومات على إصدارات نهضة مصر في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر بالعاصمة