«اليونسكو» تُحذر من نقص المياه في 2030

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، من أن العالم سيواجه عام 2030 نقصا بالمياه، لافتة إلى أن دول العالم لا تبذل جهودا كافية للحفاظ على الموارد المائية.وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الإثنين، بمناسبة يوم المياه العالمي، إن العالم سيواجه بحلول عام 2030 نقصا عاما في المياه بنسبة 40% وسيتفاقم الوضع بسبب مشاكل عالمية أخرى بما في ذلك عواقب وباء كورونا.وأكد القائمون على التقرير أن مشكلة تزويد سكان الأرض بالمياه لتلبية احتياجاتهم الصحية، في ضوء أزمة الصرف الصحي الحالية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مشددين على أن تكلفة المياه يجب أن تقاس ليس فقط انطلاقا من سعرها السوقي ولكن أيضا من حيث الفوائد التي يمكن أن تأتي من توزيعها.