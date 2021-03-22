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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع صادرات السلع الهندسية بنسبة 9.8% في 8 أشهر

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:45 ص
السلع الهندسية
السلع الهندسية
دعاء أبو العزم
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال ال 8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021-2020 مقارنة بـ 1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2020-2019.

وكشف المجلس ارتفاع الصادرات بنسبة 19؜% خلال شهر فبراير 2021 مسجلة 240.5 مليون دولار، مقابل 202.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي

وأعلن المجلس في تقريره الشهري، أن صادرات السلع الهندسية خلال شهري يناير وفبراير عام 2021 سجلت ارتفاعا بنسبة 15%، حيث بلغت 460.9 مليون دولارًا حتى نهاية فبراير، مقابل 401.4 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020، إذ ارتفعت الصادرات للشهر الثاني علي التوالي بصورة ملحوظة.

وأعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن القطاعات الهندسية شهدت نموا ملحوظا خلال أول شهرين من العام الجاري جراء ارتفاع التكاليف الخاصة بالشحن من الصين، الأمر الذي أعطي ميزة نسبية القطاعات التصديرية المصرية بالصناعات الهندسية.

وعن أهم القطاعات التى شهدت نمو، كشف رئيس المجلس، أن مكونات السيارات سجلت نمو بنسبة 11.4%، والأجهزة المنزلية بنسبة 45.4%، والكابلات بنسبة 38.2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 37.9% وسائل النقل بنسبة 56.2%.

وبشأن القطاعات التي انخفضت صادراتها في نفس الفترة أوضح"الصياد"، أن الأجهزة الكهربائية سجلت تراجع بنسبة 9.1%، والمعادن بنسبة 39.7%، والطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 26%.

وحول أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها خلال شهري يناير وفبراير عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أشار شريف الصياد إلى ارتفاع التصدير للمملكة المتحدة 0.3% وتركيا 74.7% وفرنسا 2.5% والسعودية 67.9% والمغرب 30.6% والجزائر +3.3% السودان 102.7% والأردن 43.2% وهونج كونج 100564% واسبانيا 21.3% وكينيا 51.6%و لبنان 341.7%

وجددمطالب قطاع الصناعات الهندسية بضرورة التدخل وخفض تكاليف التصنيع في مصر بنسبة 10 إلي 15% من أجل مضاعفة الصادرات، من خلال الاعتماد على عدد من المحاور، أهمها علاج التشوهات الجمركية التي تؤثر على تكاليف المنتج المصدر، وتعميق المكون المحلي في الصناعة والتوصل لبنود واضحة في برنامج دعم الصادرات تقضي برد الأعباء التصديرية في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، ووجود معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، وايجاد وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المغذية للقطاع.

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