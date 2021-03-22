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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2021 فور ظهورها

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:42 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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يبحث طلاب الصف الثاني الثانوي، عن رابط للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، وخطوات الحصول عليها.

ننشر في التقرير التالي، رابط الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وكيفية الاستعلام والحصول عليها.
 
وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الاثنين، على ان يتم ظهور نتيجة ثانية ثانوي 12 ظهرا وأولى ثانوي 8 مساء

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي   


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الرابط التالي:

httpsmoe-register.emis.gov.eg


ينشر موقع الدستور، خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021
httpsmoe-register.emis.gov.eg

  • اختيار الصف الثاني الثانوي.
  • كتابة كود الطالب.
  • كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
  • الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

في ذات السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المواد الأعلى نسبة نجاحا بامتحانات الترم الاول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشار المصدر إلى أن اللغة العربية، والرياضة والكيمياء والأحياء أعلى المواد في نسب النجاح في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

تابع أيضاً:


رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021 (dostor.org)

وقد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخر الإعلان عن نتجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، قائلًا: " السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".


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