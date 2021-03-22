أسهم اليابان تهوي بعد حريق بمصنع رقائق وتراجع شركات السيارات

هوت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين إذ تضررت شركات صناعة السيارات بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات رينيساس إلكترونيكس مما أوقد شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات جراء وقوع المزيد من النقص في إمدادات الرقائق.وواصل نيكي أداء دون مستوى السوق الأوسع نطاقا، بعد أن قال بنك اليابان المركزي إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بنيكي.وتراجع نيكي 2.07 بالمئة ليغلق عند 29174.15 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ الرابع من مارس.وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، وتراجع 1.09 بالمئة ليغلق عند 1990.18 نقطة.وانخفض سهم رينيساس بما يصل إلى 4.89 بالمئة بعد أن قالت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعها الذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وإن شركات صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص الواردات في نحو شهر.وسجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق وتلاه قطاع التأمين.ونزل سهم هوندا موتور 3.63 بالمئة بينما خسر سهم نيسان موتور 3.7 بالمئة. وفقد سهم دينسو لصناعة مكونات السيارات 4.94 بالمئة وتراجع سهم تويوتا موتور 3.26 بالمئة.وواصلت الأسهم التي لها أوزان كبيرة على المؤشر نيكي المعاناة جراء قرار بنك اليابان الشراء في صناديق المؤشرات المربوطة بتوبكس فقط.وتراجع سهم فاست للتجزئة 4.54 بالمئة ونزل سهم دايكن 4.02 بالمئة.