«الحقن بهرمون الحمل».. طريقة جديدة لعلاج الرجال من كورونا

توصلت دراسة جديدة إلى أن حقن الرجال بهرمون الحمل الأنثوي «البروجسترون» يمكن أن يحسن نتائج المصابين بالعدوى الحادة من فيروس كورونا.تأتي النتائج التي توصل إليها باحثون من كاليفورنيا في أعقاب تقارير متعددة تفيد بأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من فيروس كورونا مقارنة بالنساء.وقال الفريق إن "البروجسترون" له خصائص معينة مضادة للالتهابات، وبالتالي قد يكون قادرًا على تثبيط الاستجابات المناعية القاتلة لفيروس كورونا.وأجرت البحث أخصائية أمراض الرئة سارة غندهاري، وزملاؤها في مستشفى سيدار في لوس أنجلوس، من أجل التوصل لعلاج للحالات الحادة من فيروس كورونا.وأوضح الباحثون أنه ينتج "البروجسترون" في أجسام الرجال والنساء على حد سواء، على الرغم من أن الأخير يُنتج قدرًا أكبر بكثير من الهرمون خلال سنوات الإنجاب.ولاحظ الخبراء أيضًا أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث يميلون إلى التعرض لحالات أقل خطورة من فيروس كورونا من نظرائهن بعد انقطاع الطمث.وفي تجربتهم السريرية التي أجريت في الفترة من أبريل إلى أغسطس من العام الماضي، قام الباحثون بتجنيد 40 مريضًا من الذكور الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد وقسموهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين.في غضون ذلك، تلقت المجموعة التجريبية حقنة 100 ملليجرام من البروجسترون مرتين يوميًا لمدة 5 أيام خلال فترة دخولهم المستشفى.وقال فريق البحث إن البروجسترون له خصائص مضادة للالتهابات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تخفيف أعراض فيروس كورونا، والقضاء علية بشكل كبير.