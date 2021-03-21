رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الحقن بهرمون الحمل».. طريقة جديدة لعلاج الرجال من كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:44 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
توصلت دراسة جديدة إلى أن حقن الرجال بهرمون الحمل الأنثوي «البروجسترون» يمكن أن يحسن نتائج المصابين بالعدوى الحادة من فيروس كورونا.

تأتي النتائج التي توصل إليها باحثون من كاليفورنيا في أعقاب تقارير متعددة تفيد بأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من فيروس كورونا مقارنة بالنساء.

وقال الفريق إن "البروجسترون" له خصائص معينة مضادة للالتهابات، وبالتالي قد يكون قادرًا على تثبيط الاستجابات المناعية القاتلة لفيروس كورونا.

وأجرت البحث أخصائية أمراض الرئة سارة غندهاري، وزملاؤها في مستشفى سيدار في لوس أنجلوس، من أجل التوصل لعلاج للحالات الحادة من فيروس كورونا.

وأوضح الباحثون أنه ينتج "البروجسترون" في أجسام الرجال والنساء على حد سواء، على الرغم من أن الأخير يُنتج قدرًا أكبر بكثير من الهرمون خلال سنوات الإنجاب.

ولاحظ الخبراء أيضًا أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث يميلون إلى التعرض لحالات أقل خطورة من فيروس كورونا من نظرائهن بعد انقطاع الطمث.

وفي تجربتهم السريرية التي أجريت في الفترة من أبريل إلى أغسطس من العام الماضي، قام الباحثون بتجنيد 40 مريضًا من الذكور الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد وقسموهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين.

في غضون ذلك، تلقت المجموعة التجريبية حقنة 100 ملليجرام من البروجسترون مرتين يوميًا لمدة 5 أيام خلال فترة دخولهم المستشفى.

وقال فريق البحث إن البروجسترون له خصائص مضادة للالتهابات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تخفيف أعراض فيروس كورونا، والقضاء علية بشكل كبير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

صدور «كل الفصول خريف» للكاتبة الشابة هبة عبدالحليم

سعيد ناشيد: «السعداوي» زرعت بذور الوعي لدى أجيال من الثقافة العربية

بحضور «الباز».. الاحتفال باليوم المصري للكاريكاتير بمتحف محمود مختار

إبراهيم عبدالمجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين