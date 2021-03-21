أحمد جلال مديرا للنيابة الإدارية للإدارة المحلية في الجيزة

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتعيين المستشار أحمد جلال مديرا للنيابة الإدارية للإدارة المحلية ثان بالجيزة.جلال يشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، وقد شغل عضوية مجلس إدارة النادي منذ عام 2009، لدورتين متتاليتين تولى خلالهما رئاسة لجنة العلاقة العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لنادي النيابة الإدارية، حيث حصد أعلى الأصوات في انتخابات النادي الأخيرة.ومن جانبه أكد رئيس الهيئة، قدرة الشباب في تطوير العمل بالنيابات واكتسابهم الخبرات اللازمة ممن سبقوهم من شيوخ الهيئة وبما ينعكس على حسن أداء رسالتهم السامية لتحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون.يأتي ذلك القرار إيمانًا بتفعيل دور الشباب ودعمه وتمكينه من تولي المناصب القيادية في النيابة الإدارية.