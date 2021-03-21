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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة للمرور على المعديات والتأكد من صلاحيتها بمرسى الروضة وقلندول بملوى

الأحد 21/مارس/2021 - 02:31 م
لجنة للمرور على المعديات
لجنة للمرور على المعديات
المنيا ـ على حسين
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قامت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا بمعاينة المعديات بمرسى قرية الروضة ومعدية قرية الشرفية بقلندول للتأكد من سلامة هذه المعديات وتوافر وسائل الأمان بها واتباع كافة الإجراءات لمنع وقوع الحوادث والالتزام بتعريفة الركوب.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى أنه تم تكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة للمعديات، حفاظا على أرواح المواطنين، والتأكد من سلامتها، وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة بها.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف مدير التنمية ورؤساء القرى المعنيين، للمرور على معديات مرسى قرية الروضة ومرسى معدية قرية الشرفية بمجلس قروى قلندول، للتأكد من غلق البوابات واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من الحوادث، حيثُ تم المرور على المعديات وإعداد مذكرة لاتخاذ اللازم.

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