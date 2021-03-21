ميركل تطالب بتمديد الإغلاق في ألمانيا حتى أبريل

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، عن رغبتها بتمديد الإغلاق في ألمانيا حتى أبريل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية.يذكر أنه لم تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شراء ألمانيا لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في حال عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي لها في أعقاب اجتماعها مع حكام الولايات الألمانية، اليوم الجمعة: "أما بخصوص اللقاح الروسي، فأنا أعتقد منذ فترة معينة بأننا يجب أن نستخدم في الاتحاد الأوروبي أي لقاح مسموح به من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية".وأضافت أنها تفضل شراء اللقاح الروسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن إن لم يكن هناك اتفاق بهذا الشأن، فإن ألمانيا يجب أن تبدأ بالمشتريات على انفراد، مضيفة أن "هذا الأمر ممكن ونحن قد نقوم بذلك".وأكدت ميركل استعدادها لتلقي لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية على الرغم من المعلومات حول آثاره الجانبية.