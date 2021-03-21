تراجع شعبية الرئيس الفرنسي 4 نقاط خلال مارس

انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواقع 4 نقاط مئوية في مارس الجاري، مقارنة بشهر فبراير الماضي.وذكرت صحيفة "جورنالد دو ديمانش"، أن استطلاع المؤسسة الفرنسية للرأي العام أظهر أن 37% ممن شاركوا في الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون.وأضافت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ماكرون يواجه انتقادات بسبب وجود بطء نسبي في توزيع لقاحات فيروس كورونا وطريقة تعامله مع الجائحة.وقد بدأ أمس السبت فرض إجراءات إغلاق مجددا على باريس ومناطق أخرى، حيث يقول البعض إنه كان يجب تطبيقها في وقت أبكر لكبح جماح الجائحة.