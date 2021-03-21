مصرع شخص فى حادث تصادم بصلاح سالم

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفى والمصابان إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في محور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.