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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 21-3-2021

الأحد 21/مارس/2021 - 07:42 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يقدم موقع " الدستور "، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية اليوم الأحد 21-3-2021.

وعلى المستوى المحلي، ما زالت مبيعات الذهب تسجل مستويات متراجعة في الأسواق المصرية، رغم أن الوقت الحالى هو الأنسب لشراء المعدِن الأصفر مع تسجيل سعر الذهب مستويات متدنية.

أسعار الذهب اليوم الأحد 21-3-2021


سعر جرام الذهب عيار 24


شهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتًا خلال التعاملات الصباحية اليوم ليسجل 877 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هي الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 


ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ ليسجل 767 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 


واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 657 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم 


وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6136 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24


وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27133 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24


وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 877 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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