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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 23 ألف إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 10:30 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
عبير سليم
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بواقع 23832 ليصل العدد العام إلى مستوى 3356331 حالة، بينها 565453 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 مارس 23059 حالة، وفي 18 مارس 24935، وفي 19 مارس 25735.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 401 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 104642 شخصًا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 17 مارس إلى 431 حالة، وفي 18 مارس 423، وفي 19 مارس 386.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 2686236 شخصًا بعد رصد 14598 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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