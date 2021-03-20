«الكاثوليكية» تنظم يومًا تكوينيًا لأسر كنيسة القدّيس أثناسيوس

تحت رعاية صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مسئول دار القدّيس چيروم، أُقيم اليوم التّكوينيّ وذلك بفيلا الرّحمة التابعة لإيبارشية الجيزة- الأفق.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إن اليوم جاء بحضور الأب أندراوس فهمي راعي كنيسة القديس أثناسيوس.أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قد قام نيافة الأنبا توماس بعمل اللقاء الّذي كان يدور حول شرح إنجيل القدّيس لوقا والأفكار اللّاهوتيّة الخاصة بالإنجيل.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير الذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.