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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كفاح عظيم.. قصة الأم المثالية بالوادي الجديد

السبت 20/مارس/2021 - 04:04 م
المثالية نعمات حسن
المثالية نعمات حسن محمد يوسف
ولاء جمال
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الام المثالية نعمات حسن محمد يوسف من محافظة الوادي الجديد متزوجة منذ 31 سنه تبلغ من السن 53 سنه، حاصلة على ليسانس آداب وتربية و3دبلومة وماجستير وتعمل موجة لغة عربية.

لديها الابن الأول حاصل على دبلوم فني صناعي لديه إعاقة صم وبكم، والابنة الثانية دبلوم فني صناعي من الصم والبكم، كما لديها الابن الرابع طالب بمدرسة للصم وضعاف السمع من الصم والبكم أيضا.

تزوجت الأم عام 1990، وفي نفس العام أنجبت ابنها الأول واكتشفت عند الشهر التاسع من عمره بأنه لا ينطق مثل باقي الأطفال في نفس عمره وبتوقيع الكشف الطبي اتضح أنه يحتاج سماعتين لتقوية السمع وكانت الأم تجلس معه دائمًا لتعلمه التخاطب والنطق من خلال حركة الشفاه حتى تم سنتين ونصف.

في عام 1993 أنجبت الأم ابنتها الثانية وكانت مثل أخيها الأول، فعانت الأسرة كثيرا من أجل توفير سماعات لطفليها ولم تتوانى الأم من متابعة حالتهم ومن متابعة كل جديد في الطب، أثناء ذلك حصلت الأم علي ليسانس آداب وذلك بفضل تنظيم وقتها واجتهادها وألحقت أبنائها بمدرسة الصم وضعاف السمع، وفي عام 1998 أنجبت الابنة الثالثة وكانت طبيعية واهتمت الأم بتعليمها حتى تخرجت من كليه التربية وحاليا في دبلوم مهنية.

وعام 2003 أنجبت طفلها الرابع ولكن شاء الله أن يكون مثل شقيقيه وتم تركيب سماعات له وتعلم لغة الإشارة حتى وصل للصف الثاني الثانوي مع تشجيع الأم له في مشروعه الخاص (تنبيت الأحذية وبيعها ) مع أخوه الكبير.

وعملت الأم على أن ينعم أولادها بحياة طبيعية فزوجت الابن الأول والابنة الثانية من شاب وفتاه لهم طبيعة إعاقتهم وأنجبوا أطفال طبيعيين.

حصلت على العديد من الدبلومات والماجستير والدكتوراه وعدة برامج تدريبية وما زال عطاءها مستمر نحو أبنائها.



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