رئيس وزراء تونس يدعو لإيجاد حلول قبل «فوات الأوان»

دعا رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم السبت، لما وصفه بإيجاد الحلول قبل فوات الأوان.وفي وقت سابق من اليوم، نظم أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان.وطالب المحتجون بحل البرلمان، واستقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، فيما تقدمت عبير موسي مظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقس بجنوب البلاد.