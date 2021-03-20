فودة يفتتح أول مركز متكامل لخدمات الاستثمار بجنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، قال المستشار محمد عبدالوهاب: إن مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ سيكون مُحركًا لعجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بجنوب سيناء، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث سيقدم المركز خدماته لأكثر من 1300 شركة بالمحافظة، تعمل في كل القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وبذلك تكتمل عوامل البيئة الاستثمارية الجاذبة بالمحافظة، لافتًا إلى أن المستثمر سيحظى بأيسر الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار جذب استثمارات جديدة للمحافظة واستغلال ما تتمتع به من ثروات طبيعية وموارد ضخمة.وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المركز سيقدم كل خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات، مضيفًا أن المركز سيتواجد به ممثلون عن الجهات الخارجية المرتبط عملها بنشاط الشركات، ومنها السجل التجاري، والضرائب العامة، وضرائب القيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، والشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على كل التصاريح والتراخيص في مكان واحد وفي أسرع وقت مُمكن.وأضاف المستشار محمد عبدالوهاب أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ يأتي ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر، مشيرًا إلى أن عدد مراكز خدمات المستثمرين القائمة بلغ 10 مراكز، لافتًا إلى أنه بالإضافة إلى مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ الذي تم افتتاحه اليوم، يتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراكز لخدمات المستثمرين في كل من القاهرة (المركز الرئيسي)، ومدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وبورسعيد، والمنيا وتضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة منها 27 وزارة.من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بهذه الخطوة التي تخدم المستثمرين في المحافظة بصورة مباشرة، وتسهم في تيسير أعمالهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، مثمنًا كذلك إقامة المركز وفق معايير تلبي احتياجات مستثمري المحافظة في مُخطط مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، حاليًا ولعقود مُقبلة، حيث تم إنشاء مركز خدمات المستثمرين على مساحة 6 آلاف متر مربع، منها ألف متر مربع تم تخصيصها لمبنى من طابقين لمركز الخدمات يضم ممثلي كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة ببيئة الاستثمار.