التصريح بدفن ضحية تصادم سيارتين بأطفيح فى الجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بدفن جثة ضحية حادث أطفيح، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ8 آخرين أصيبوا في تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي، كما طلبت التحريات حول الواقعة وأمرت بالتحفظ على السيارتين وعرضهما على لجنة مختصة لبيان سبب الحادث.كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في منطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، بالانتقال والفحص تبين وجود حالة وفاة وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وكذا التحفظ على جثة المتوفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.