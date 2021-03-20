أساقفة يترأسون صلاة القداس الإلهي بدير «الأنبا هيرمينا» في أسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس المحرق، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا هيرمينا بأسيوط.وخلال إتمام صلوات القداس الإلهي، اتخذ الدير كافة الإجراءات الأحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.