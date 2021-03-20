رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: توريد إنتاج محصول قطاع الإنتاج من القمح للصوامع والمطاحن

السبت 20/مارس/2021 - 09:02 ص
القمح للصوامع والمطاحن
القمح للصوامع والمطاحن
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه سيتم توريد ناتج محصول القمح إلى الصوامع والمطاحن في حين أن محصول قصب السكر والبنجر يتم توريد ها إلى شركات إنتاج السكر، موضحا أن القطاع نجح خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للمحاصيل الحقلية وتم زراعة 3 آلاف و500 فدان من محصول الأرز، منها 2000 فدان إكثار و1500 فدان أرز تجاري، كما تم زراعة 1000 فدان من محصول الذرة تم توريد كمياتها لمصانع الأعلاف، وبالنسبة لمحاصيل الأعلاف فقد نجح القطاع في زراعة 2000 فدان هذا الموسم، ونجح في زراعة 900 فدان بمحصول البنجر، و600 فدان بمحصول القطن.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج لـ"الدستور"، أنه بالنسبة للمحاصيل الشتوية فقد نجح قطاع الإنتاج في زراعة مساحات كبيرة منها بمزارعه المنتشرة بالمحافظات، حيث نجح هذا الموسم في زراعة 4 آلاف و600 فدان بهدف إنتاج تقاوي وتجاري فب نفس الوقت ونجح في زراعة 1000 فدان من محصول الشعير بغرض إنتاج التقاوى وتجاري، ووصلت مساحات محصول الفول البلدي إلى 250 فدان، وتضم مزارع القطاع المحاصيل البستانية والمشاكل والخضر والتي تهدف إلى بيع ثمار الفاكهة وإنتاج تقاوي الخضر.

موضوعات متعلقة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

كورونا عالميا: 122 مليونا و899 ألف إصابة و2.71 مليون وفاة


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليابان: ارتفاع معدلات الانتحار بين أطفال المدارس بسبب كورونا

للسنة الثانية.. كورونا يلغى العرض العسكرى بمناسبة عيد ملكة بريطانيا

العراق: لدينا 47 ألف مخطوطة لا تقدر بثمن مكتوبة بطريقة عجيبة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم