«الزراعة»: توريد إنتاج محصول قطاع الإنتاج من القمح للصوامع والمطاحن

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه سيتم توريد ناتج محصول القمح إلى الصوامع والمطاحن في حين أن محصول قصب السكر والبنجر يتم توريد ها إلى شركات إنتاج السكر، موضحا أن القطاع نجح خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للمحاصيل الحقلية وتم زراعة 3 آلاف و500 فدان من محصول الأرز، منها 2000 فدان إكثار و1500 فدان أرز تجاري، كما تم زراعة 1000 فدان من محصول الذرة تم توريد كمياتها لمصانع الأعلاف، وبالنسبة لمحاصيل الأعلاف فقد نجح القطاع في زراعة 2000 فدان هذا الموسم، ونجح في زراعة 900 فدان بمحصول البنجر، و600 فدان بمحصول القطن.وأضاف رئيس قطاع الإنتاج لـ"الدستور"، أنه بالنسبة للمحاصيل الشتوية فقد نجح قطاع الإنتاج في زراعة مساحات كبيرة منها بمزارعه المنتشرة بالمحافظات، حيث نجح هذا الموسم في زراعة 4 آلاف و600 فدان بهدف إنتاج تقاوي وتجاري فب نفس الوقت ونجح في زراعة 1000 فدان من محصول الشعير بغرض إنتاج التقاوى وتجاري، ووصلت مساحات محصول الفول البلدي إلى 250 فدان، وتضم مزارع القطاع المحاصيل البستانية والمشاكل والخضر والتي تهدف إلى بيع ثمار الفاكهة وإنتاج تقاوي الخضر.