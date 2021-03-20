عرض فيلم تأتون من بعيد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تستقبل قاعة السينما التابعة لمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الوثائقي الطويل "تأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس، بالتعاون مع المركز القومي للفيلم.ويعقُب عرض الفيلم مناقشة يتحدث فيها كلًا من: الناقد إسلام أحمد علي٬ والناقدة شاهندة محمد علي. وتبلغ مدة عرض الفيلم 84 دقيقة.وكان الفيلم قد حصل علي جائزة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في العام الماضي 2020، كما فاز بجائزة أفضل فيلم أورومتوسطي، مناصفة مع فيلم "احكيلي".يتناول الفيلم قصة عائلة المناضل الفلسطيني نجاتي صدقي التي تشتت وافترقت جراء الاضطرابات والحروب التي شهدها القرن العشرين، حيث شارك نجاتي في الحرب الأهلية الإسبانية، مرورًا بالحرب العالمية الثانية، ونكبة فلسطين، حتى تفرق شمل عائلته.تقول "رمسيس" إن فكرة الفيلم بدأت عام 2003 إبان الحرب على العراق بعد قراءتها لمقالة تحدثت عن مئات من العرب شاركوا في الحرب الأهلية الأسبانية ضد الجنرال فرانكو، مما أثار اهتمامها ودفعها لتتبع مسار المناضل الفلسطيني نجاتي صدقي وعائلته التي تشتتت بسبب حروب القرن العشرين. وأعادت ربط نسيج هذه العائلة في هذا الفيلم التسجيلي الطويل الذي رأى النور عام 2018 بعد خمسة عشر عاما من فكرته الأولية.يذكر أن "رمسيس" أخرجت وكتبت عدد من الأفلام التسجيلية هي: بيروت على شاطئ البحر 2001، بسّ أحلام 2005، حياة 2009، ممنوع 2011، وأثر الفراشة 2015.