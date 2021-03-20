أسعار مواد البناء اليوم السبت 20-3-2021

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أسعار الجبس اليوم

بلغ متوسط سعر الجبس في السوق المصرى، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها مصريا، وذلك فى جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.