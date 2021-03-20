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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 05:18 ص
مواد البناء
مواد البناء
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر مواد البناء اليوم السبت، ونستعرض لكم كافة أسعار "الحديد والأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والجبس والرمل والطوب"، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصري.

سعر مواد البناء اليوم السبت

تنشر "الدستور" لكم تقرير يتضمن كافة أسعار مواد البناء، ولديكم كافة المعلومات خلال التقرير التالى:

أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد فى السوق المصرى، اليوم، في مصانع الحديد العاملة في مصر، حيث سجل سعر الحديد فى مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى للطن الواحد، وبلغ سعر طن حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى، وسجل سعر طن حديد العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصرى، ووصل سعر طن حديد عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى، وسجل طن حديد بشاى ١٣٥٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعر طن حديد المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى، ووصل سعر طن حديد سرحان ١٣٣٠٠ جنيه مصرى، وسجل سعر طن حديد المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

ارتفعت أسعار الأسمنت المسلح فى السوق المصرى، اليوم، حيث بلغ سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيها مصريا، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص ٧٩٠ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها مصريا، وبلغ سعر طن أسمنت الصخرة ٧٦٠ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت السويدى ٨٥٠ جنيها مصريا، وسجل سعر طن أسمنت حلوان ٨٥٥ جنيها، ووصل سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٧٩٠ جنيها مصريا، وبلغ سعر طن أسمنت العسكرى ٧٦٠ جنيها مصريا، وسجل سعر طن أسمنت النصر ٧٧٥ جنيها، وفيما بلغ سعر طن أسمنت السويس ٨٥٠ جنيها مصريا، ووصل سعر طن أسمنت سيناء ٧٦٠ جنيها مصريا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

وصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد في السوق المصرى، بين ٢٤٢٥ إلى ٢٥٠٠ جنيه مصرى، وذلك فى الأسمنت الأبيض العادة، وسوبر سيناء، ورويال العادة، والواحة الأبيض.

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أسعار الجبس اليوم

بلغ متوسط سعر الجبس في السوق المصرى، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها مصريا، وذلك فى جبس العامرية، وجبس الدولية، وجبس المعمار، وجبس مصر سيناء، وجبس السويس.

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