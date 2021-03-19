واشنطن تدعو الصومال لإجراء انتخابات فورا

حضّت الولايات المتحدة الصومال الجمعة على إجراء انتخابات فورا وكسر الجمود السياسي الذي تقول واشنطن إنه يهدد البلد الإفريقي المضطّرب.

وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول الثامن من فبراير عندما كان من المفترض أن يغادر الرئيس محمد عبدالله محمد، الملقّب فرماجو، السلطة، ما أدى إلى أزمة دستورية.

ويعتبر ائتلاف لمرشحي المعارضة حاليا الرئيس غير شرعي ويطالب باستقالته.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق جرّاء الأزمة الانتخابية في الصومال، التي تتسبب بضبابية سياسية تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد".

وأضاف "ندعو قادة الصومال الفدراليين وقادة ولاياتها لتنحية الأهداف السياسية الضيّقة جانبا وتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصومالي، والاتفاق على إجراء انتخابات شفافة وشاملة للجميع فورا".