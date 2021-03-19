الإنتاج الحربي تطلق الفيديو الخامس من «بنبني لبكرة» حول صناعة المصاعد

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الخامس من حملة "بنبني لبكرة"، وهي حملة إعلامية أطلقتها الوزارة ليتم من خلالها استعراض لمحات من المشروعات التي تشارك في تنفيذها وتعكس مساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة.وخلال الفيديو الخامس للحملة تم الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي قامت بإنشاء شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، بالتعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية.كما تم التنويه في الفيديو الخامس للحملة أن الغرض من ذلك التعاون هو توطين صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا، ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الانتاج الحربي، وكذلك تبادل الخبرات المكتسبة وصولًا إلى اعلى نسبة تصنيع محلي لهذه الصناعة، والوصول إلى مصاف كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.