حقيقة ترحيل دروس شهر مارس للصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صحة المنشور المتداول، ومعتمد من توجيه التعليم العام بالوزارة، عن تعديل مناهج شهر مارس للصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وترحيل دروس شهر مارس لشهر أبريل والعكس.وأكد الوزير، خلال تصريحات له، عبر جروب معا نستطيع، ان المنشور الرسمي هو الصحيح والأوراق الداخلية لا يعتد بها، قائلآ «ما ننشره فقط هو الرسمي».وأضاف شوقي، أن تسريب وتداول أوراق داخلية ليس مقبولا، وتابع قائلًا «كررنا كثيرا أن تنصحوا الناس بمتابعة المنشور رسميا فقط».وأصدر جروب معا نستطيع يؤكد فيه أن المنشورات التي تم تداولها غير صحيحة نهائيًا وان توزيع المناهج الرسمي هو الذي تم نشره على صفحة وزارة التربية والتعليم.مطالبين بتوقف الجدل حول تداول منشور معتمد ومختوم من التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.كان قد تداول منشور معتمد ومختوم في ترحيل بعض الدروس من شهر مارس إلى شهر أبريل والعكس ترحيل دروس من شهر أبريل إلى شهر مارس للصف الرابع الإبتدائي والصف الأول الإعدادي.