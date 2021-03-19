إعطاء 1.41 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.41 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 29 ألفا و130 جرعة يوميا.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا سنتين وثلاثة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو عشرة أسابيع.