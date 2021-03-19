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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: الحظر ساهم في تقليل نسب الإصابات بكورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:18 ص
الإصابات بكورونا
الإصابات بكورونا
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أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، أن الحظر الجزئي والشامل ساهم في تقليل نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت عضو الفريق الطبي التابع للوزارة الدكتورة ربى فلاح حسن، في تصريح لقناة (السومرية نيوز)، "إنه رغم أعداد الإصابات إلا أن الحظر الجزئي والشامل بدوره ساهم في تقليل نسب الإصابات التي كان من المتوقع أن تكون أكثر حسب توقعات خبراء الصحة العامة في وزارة الصحة".

وأضافت أنه من الممكن أن نشهد زيادة أكثر في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن فرقا صحية من وزارة الصحة ستقوم بحملات كبيرة لفرض الغرامات بحق كل الاشخاص الذين لا يرتدون الكمامات والمحلات أو المطاعم التي لا تلتزم بالشروط الصحية وبقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وسيكون هناك تقييم لمستجدات الموقف الوبائي قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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