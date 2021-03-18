هاني سرحان مع كريم عبد العزيز في كواليس «الاختيار 2» (صور)

نشر المؤلف هاني سرحان على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به صورة تجمعه بالنجم كريم عبد العزيز من كواليس مسلسل "الاختيار 2 "والمقرر عرضه في رمضان القادم على قناة ONTV وعلق " مع أحد رجال الظل بمسلسل الاختيار 2، رمضان 2021"وقد ظهر المؤلف هاني سرحان مؤخرًا في مداخلة تليفونية مع الأعلامية لميس الحديدي وقال " أنه اعتمد في كتابة مسلسل الاختيار 2 على الملفات الحقيقية والمحاضر الواقعية وقد قضى فترة تحضير 3 أشهر قبل بدء كتابة الحلقات وأن الكتابة جاءت قبل اختيار أبطال العمل، وأضاف الجمع بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي شىء عظيم وسيقدم مكي لأول مرة أكشن ولكنه أبدع به، كما علق بأن الأدوار النسائية سيكون لها مساحة كبيرة في الاختيار".يذكر أن هاني سرحان أكد من قبل أن كتابة مسلسل "الاختيار 2" يعتبر تحديا له لأنه نوع مختلف عن ما قدمه سابقًا في مسلسلات مثل الفتوة والأب الروحي ولمس أكتاف حيث يحكي ويكتب قصص شخصيات حقيقية واقعية وصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو خاصة أنها شخصيات قدمت للوطن الكثير.مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى