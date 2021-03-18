سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بدور الصحفيين في نشر الوعي بقضايا البيئة

قال سفير ألمانيا بالقاهرة الدكتور سيريل ڇان نون إن الصحفيين يضطلعون بدور بارز في نشر الوعي بقضايا البيئة، مشيرا إلى أنهم يمثلون حلقة الوصل بين الحكومات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني والشعب.جاء ذلك خلال تكريمه 6 من الفائزات والفائزين في المسابقة الصحفية "محادثات القاهرة للمناخ"؛ تقديرا لأعمالهم المؤثرة من أجل إبراز أهمية حماية البيئة والتغيرات المناخية وإسهامهم في شخذ الوعى بهذا الموضوع المهم.وأشار إلى أن الفائزين الستة أسهموا اليوم بما قدموه من عمل إسهاما مهما في التوعية بأهمية حماية البيئة في حياتنا اليومية"، موضحا أن التغيرات المناخية تشكل واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، ومن ثم تعد واجبا محوريا في السياسية الخارجية، وعليه تجتهد ألمانيا على الصعيد الدولي لجعل السياسات البيئية محورا من محاور العلاقات الدولية والتعاون مع شركائها من أجل تفعيل اتفاقية باريس للمناخ.وأضاف قائلا "إننا نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على إنشاء منصة محادثات القاهرة للمناخ"، معربا عن سعادته بمواصلة التعاون مع الشركاء الألمان والمصريين، لا سيما مع وزيرة البيئة لدكتورة ياسمين فؤاد، قائلا "الدكتورة ياسمين فؤاد من أكبر الداعمين لمحادثات القاهرة للمناخ منذ سنوات طويلة، لذا أود أن أعبر لها عن خالص تقديري على جهودها الكبيرة من أجل حماية البيئة والمناخ".وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة أن الفائزين في المسابقة هم كل من: ميرنا عبد العال ونسمهار سيد علي إبراهيم وريهام عراقي ومحمد سيد عبد العزيز مندور ورضوى هاشم، كما تم تكريم الدكتورة نعمة الله عبد الرحمن تقديرا لمجمل جهودها الصحفية بمنحها "الجائزة الخاصة لمحادثات القاهرة للمناخ للجهود طويلة المدى في مجال الصحافة البيئية لعام ٢٠٢٠".يذكر أن عام ٢٠١١ شهد إنشاء منصة "محادثات القاهرة للمناخ" كمنتدى ألماني مصري لتبادل الرأى والرؤى بشأن القضايا الراهنة المتعلقة بحماية البيئة والمناخ. وعليه فإن محادثات القاهرة للمناخ تساهم بوصفها ملتقى ومنصة حوارية بين الباحثين وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني - تساهم في شحذ الوعى بالقضايا البيئية.