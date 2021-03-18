«الصوم المقدس».. العظة الأحدث لأسقف طما

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، بعنوان "الصوم المقدس"، والتي ناقش خلالها بعض التدريبات الروحية خلال فترة الصوم.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.