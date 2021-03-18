الأطباء تطالب بضرورة الإسراع فى ضم أسر الشهداء إلى صندوق «الشهداء»

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، على ضرورة الإسراع في ضم أسر شهداء الأطباء إلى صندوق الشهداء.وأكد خلال كلمته في حفل يوم الطبيب، أن أطباء مصر في صفوف مواجهة أي وباء، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي في مصر أصيل وتحمل مسئولياته وأنه لن يتخلي عنها مهما كانت الظروف صعبة.وأشار إلى أن أطباء مصر عاهدوا الله والوطن والدولة أنهم لن يتخلوا عن مسئوليتهم، مؤكدًا إصرار النقابة العامة للأطباء على تحسين ظروف الاطباء لوقف هجرة الأطباء الي دول الخليج وتحسين هيكل الأجور ومنع الاعتداء عليهم وتوفير فرص التدريب لهم.يذكر أن النقابة العامة للأطباء، تحتفل اليوم، بيوم الطبيب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تعقد على هامش الاحتفالية مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.