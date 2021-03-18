أحياء مدينة نصر تتصدى للمنشآت الحاوية لمواد خطرة والمحال المخالفة

نفذت أحياء شرق وغرب مدينة نصر شرق، قرار محافظ القاهرة رقم ٦٢٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجان بالأحياء، مكونة من إدارة المحلات والسلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على المنشآت التى تستخدم مواد خطرة.وقام حي شرق مدينة نصر بغلق وتشميع مصنع فساتين بالبدروم بشارع محمد حسنين هيكل، ومخزن من كاوتش السيارات بعمارات رابعة الاستثماري الجولف لإدارته بدون ترخيص، وتم غلق وتشميع مخزن أبواب خشب بالبدروم بشارع طرابلس لإدارته بدون ترخيص.وكذلك تم غلق وتشميع مخزن بالبدروم بشارع طرابلس لإدارته بدون ترخيص، وتم المرور على مخزن لعب أطفال بالبدروم وتم غلقه وتشميعه بشارع صقليه لإدارته بدون ترخيص، كما أغلق حي شرق مدينة نصر مطبخ تحضير مأكولات مطعم بالبدروم بشارع عباس العقاد، لإدارته بدون ترخيص.وفي حي غرب مدينة نصر واصلت اجهزة الحي تنفيذ تعليمات المحافظ الخاصة بمواجهة المنشٱت الحاوية لمواد خطرة، وقامت الأجهزة التنفيذية بالحي وبتوجيهات رئيس الحي بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة مدينة نصر ثان لغلق المسابك والأنشطة التي تستخدم مواد خطرة وذلك بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 6254 لسنة 2020 وتم المرور على 8 مسابك.وواصلت أجهزة حي غرب مدينة نصر بتنفيذ تعليمات محافظ القاهرة، وقامت الأجهزة التنفيذية بالحي بعمل حملة مكبرة لغلق بعض المصانع بعزبة العرب وشارع ابو الفوارس الحى السابع، كما شن حملة مكبرة لغلق المحلات المخالفة والمراكز التعليمية بدون ترخيص بشارع ابو الفوارس وخلف مكتب بريد الحي السادس.