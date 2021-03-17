ماذا قال محمد عادل إمام عن تعاونه مع محمد رياض؟

قال محمد عادل إمام إنه سعيد بالعمل مع الفنان محمد رياض في المسلسل التلفزيوني الجديد "النمر" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.أضاف محمد إمام، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سعيد اني بشتغل مع الفنان الكبير محمد رياض حقيقي من ألطف الناس اللي اتعاملت معاها وعامل دور جامد جدًا في مسلسل النمر.. استنوا الشيمي رضوان في رمضان إن شاء الله جدع اللي هيطلع حي".المسلسل تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويشارك في بطولته أحمد عبدالله محمود ومحمد مهران ومؤمن نور وخالد انور وآخرون.