تردد قناة سي بي سي الجديد 2021.. ومسلسلات رمضان التي تعرضها

تردد قناة سي بي سي الجديد 2021

تحرص دائما مجموعة قنوات CBC تقديم الجديد من البرنامج والمسلسلات عبر شاشتها بجودة عالية ومؤثرات صوتية جيدة لذلك لجأت إلى تغيير ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات رغبة في تقديم محتواها بشكل لائق لجمهورها ومتابعيها حيث يمكن ضبط إشارة بث قناة سي بي سي على ترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 11785 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وضبط تردد قناة سي بي سي إكسترا على التردد 11390 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 / 6 فيما يمكن ضبط تردد قناة سي بي سي سفرة عبر ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات على 11630 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

برامج مجموعة قنوات CBC

تعرض مجموعة قنوات سي بي سي مجموعة من أبرز البرامج الترفيهية الهادفة التي تخاطب كافة أطياف المجتمع وتراعي الذوق العام لجميع الفئات المجتمعية لحماية أطفال و شباب مصر من أي خلل سلوكي يمكن التعرف عليه من خلال ما يتم عرضه عبر شاشة الفضائيات لذلك تعرض CBC برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا الذي يقدمه كلا من الإعلاميتين مفيدة شيحا و منى عبد الغني وتقدما خلاله فقرات اجتماعية هادفة فيما تعرض القناة أيضا برنامج " معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي وتعرض خلال حلقاته أبرز ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي و وفقرات ترفيهية بين الفنانين وأسرهم بالإضافة إلى البرنامج الديني "الله أعلم".





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المسلسلات التي تعرضها CBC خلال رمضان 2021

يمكن ضبط تردد قناة سي بي سي الجديد 2021 لمشاهدة المسلسلات التي أعلنت مجموعة قنوات CBC عن عرضها خلال شهر رمضان المبارك 2021 وهى القاهرة كابول بطولة كلا من الفنان طارق لطفي و الفنان خالد الصاوي و مسلسل اللي ملوش كبير بطولة الفنان أحمد العواضي والفنانة ياسمين عبد العزيز و مسلسل حرب أهلية بطولة الفنانة يسرا و الفنانة جميلة عوض الفنان باسل الخياط ومسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان مصطفى درويش





احتل ضبط بث إشارةأعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الراغبين في متابعة البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها خلال شاشة مجموعة قنوات CBC والتي تم تغيرها خلال الساعات الأولى من العام الحالي لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بثها وأبرز البرامج التي تعرض على شاشتها.