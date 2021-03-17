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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:42 م
مخالفات المرور برقم
مخالفات المرور برقم اللوحة
أسماء منصور
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يبحث العديد من المواطنين والسائقين عن رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وإتجاه الدولة نحو تقنين الذهاب للمقرات الحكومية لآداء الخدمات المختلفة وتجنبا للزحام والاستعاضة عن ذلك بأساليب تكنولوجية متطورة تقلل إحتكاك المواطنين لتقنين انتشار الفيروس وتتماشي مع المنظورة المتطورة التي تنتهجها الدولة.
ويعد موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أحد المواقع المتطورة التي تخدم حاجات المواطنين للاستعلام لاسيما وأن الاستعلام عن مخالفات المرور أحد الأمور المهمة التي تشغل بال المواطنين فمعرفة المخالفات تجنب المواطن دفع الغرامات المالية المختلفة ونعرض لكم في هذا التقرير موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يتم الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية عبر هذا الرابط
سيتم نقل المستعلم الى صفحة خدمات نيابة المرور ليضغط علي الاستعلامات
بعد ذلك يتم الضغط على كلمة مخالفات رخص المركبات
وهناك اختياران ما إذا كان رقم اللوحة يحتوي على أرقام فقط أم أرقام وحروف
ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها بشكل صحيح
والخطوة الأخيرة هي الضغط على كلمة إجمالي المخالفات لتظهر للمستعلم جميع مخالفات السيارات
قد لا يوجد مخالفات في هذا الوقت، يمكنك طباعة شهادة تُفيد بأنه لا يوجد مخالفات للسيارة

موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وبعد معرفة موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة نعرض لكم الخدمات المختلفة التي يوفرها موقع النيابة العامة.
خدمات موقع النيابة العامة

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-خدمه الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة.
-معرفة نماذج المخالفات المسجلة
خدمه الدفع عند الاستلام
-خدمه الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية
خدمه التظلم من قيم المخالفات
خدمه متابعة حالة الطلبات
- خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية
-خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

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