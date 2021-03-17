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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إصدارات وأسعار هيئة الكتاب في 12 شهر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:24 م
هيئة الكتاب
هيئة الكتاب
جمال عاشور
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على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، التي عطلت العديد من الأعمال والمؤسسات، إلا أن الهيئة العامة للكتاب تحدت الحائجة وتمكنت من إصدار ما يقرب من 400 عنوان كتاب في كافة المجالات الثقافية والفنية والعلمية منذ إنتهاء الدورة السابقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي حملت رقم الـ 51، والتي إنتهت في أول فبراير 2020 حتى فبراير 2021.

وتأتي الإصدارات الجديدة للهيئة ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والمقرر إقامتها في يونيه المقبل، بمشاركة العديد من دور النشر الخاصة.

وتنشر «الدستور» أسماء وأسعار إصدارات الهيئة طيلة العام الماضي، والتي جاءت متنوعة في كافة المجالات.

واستقرت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن يكون شخصية الدورة الـ 52 من المعرض المقرر إقامتها نهاية شهر يونيه المقبل، الكاتب الكبير يحيى حقي، وأن تحمل الدورة شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل".

كما قررت اللجنة لأول مرة اختيار أسم الكاتب عبد التواب يوسف شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل الذي يقام على هامش معرض القاهرة، ورأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن الهيئة تكثف من جهودها لإصدار أكبر قدر من العناوين الخاصة بها للمشاركة بها في الدورة المقبلة.

وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن يتم الإعداد للدورة الـ 52 لتخرج في صورة تليق باسم مصر، وثقافتها خاصة في ظل جائحة كورونا التي عطلت العديد من معارض الكتب في العالم أجمع.

ولفت إلى أنه يتم الإعداد لبرنامجي ثقافي للاحتفاء بالأسماء التي أوصت بها اللجنة العليا للمعرض بجانب شخصية الدورة سواء العام أو شخصية معرض كتاب الطفل.

وأوضح أن اختيار أسم شخصية الدورة يأتي من قبل اللجنة وليس من ترشيح الهيئة، ويتم النقاش حوله كل الأسماء المطروح حتى نستقر على أحدهم، وهو ما يحدث في كل دورة من دورات معرض القاهرة الدولي.
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