البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه بختام التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تباينها لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين شرائح مختلفى من المستثمرين، وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المتعاملين المصريين والعرب.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 673.790 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11068 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13500 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 2096 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3080 نقطة.