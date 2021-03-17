قبرص: وضع إصابات كورونا اليومية سيستقر بنهاية أبريل

قال خبير طبي في قطاع الصحة القبرصية، بيتروس كارايانيس، اليوم الأربعاء، إن الوضع بشأن حالات فيروس "كورونا" اليومية سيستقر بنهاية شهر أبريل المقبل.وأضاف كارايانيس، عضو اللجنة الاستشارية العلمية بشأن جائحة "كورونا" وأستاذ الميكروبيولوجيا بكلية الطب جامعة نيقوسيا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية في نسختها الإنجليزية، أنه يتوقع أن تنخفض معدلات الإصابة اليومية بكورونا خلال الأسبوعين المقبلين، وأن يتبع ذلك تخفيفًا للقيود المفروضة لاحتواء الفيروس.يذكر أن قبرص قررت، أمس الثلاثاء، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا حتى 18 مارس الجاري، حتى إصدار وكالة الأدوية الأوروبية تقريرها حول حالات تخثر الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.