الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة

طالبت الإدارات التعليمية من طلاب الصف الثالث الثانوي، الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات العام الدراسي 2020-2021.وجاءت الأوراق كالتالي:- شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها.- صورة بطاقة ولي الأمر.- صورة بطاقة الطالب.- 5 صور شخصية للطالب خلفية بيضاء.- إيصال دفع المصروفات وصورتين منه.- إيصال توريد رسوم استمارة رسوم الامتحان وصورتين منه.- إيصال توريد تأمين التابلت، وصورتين منه.- أصل الاستمارة الإلكترونية، وصورتين منها.- دوسية بلاستيك.- بيان رسوب للطلاب الراسبين.- طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بـ10 جنيهات، أو طابع واحد فئة 10 جنيات، أو 10 طوابع فئة 1 جنيه.