الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:49 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
طالبت الإدارات التعليمية من طلاب الصف الثالث الثانوي، الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات العام الدراسي 2020-2021.
وجاءت الأوراق كالتالي:
- شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- صورة بطاقة الطالب.
- 5 صور شخصية للطالب خلفية بيضاء.
- إيصال دفع المصروفات وصورتين منه.
- إيصال توريد رسوم استمارة رسوم الامتحان وصورتين منه.
- إيصال توريد تأمين التابلت، وصورتين منه.
- أصل الاستمارة الإلكترونية، وصورتين منها.
- دوسية بلاستيك.
- بيان رسوب للطلاب الراسبين.
- طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بـ10 جنيهات، أو طابع واحد فئة 10 جنيات، أو 10 طوابع فئة 1 جنيه.
وجاءت الأوراق كالتالي:
- شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- صورة بطاقة الطالب.
- 5 صور شخصية للطالب خلفية بيضاء.
- إيصال دفع المصروفات وصورتين منه.
- إيصال توريد رسوم استمارة رسوم الامتحان وصورتين منه.
- إيصال توريد تأمين التابلت، وصورتين منه.
- أصل الاستمارة الإلكترونية، وصورتين منها.
- دوسية بلاستيك.
- بيان رسوب للطلاب الراسبين.
- طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بـ10 جنيهات، أو طابع واحد فئة 10 جنيات، أو 10 طوابع فئة 1 جنيه.